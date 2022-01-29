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Altıntaş'tan Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş'tan Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç ediliyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinden Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç eden Doğaltaş fabrikasını ziyaret etti.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinden Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç eden Doğaltaş fabrikasını ziyaret etti.

İlçede 12 yıldan beri mermer mozaik üretiminde faaliyet gösteren CCK Doğaltaş fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, başarılı genç girişimcileri kutlayıp, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Mermer mozaik üreten firma ürünlerinin yüzde 90'ını Amerika'ya, yüzde 10'unu ise Avrupa'ya ihraç ediyor. - KÜTAHYA

Altıntaş'tan Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç ediliyor

Altıntaş'tan Amerika ve Avrupa'ya mermer ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi, Haber

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