Altıntaş'tan 4 tır yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'tan 4 tır yardım

Altıntaş'tan 4 tır yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ilçemiz yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız için tek yumruk olmuştur. Çok kısa sürede 4 tır hayvan yemi ve saman balyası toplanmıştır. İlçe merkezi ve köylerimizden gelen bu yardımlar yola çıkmıştır. Hayırsever Altıntaş halkı her zaman olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Katkısı olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'tan 4 tır yardım
Altıntaş'tan 4 tır yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntaş'tan 4 tır yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:02:39. #1.16#

title