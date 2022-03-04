Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine ilçede üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, bir adet mini suikast silahı, toplam 34,8 gram esrar maddesi ve 175 adet kullanıma hazır sentetik ecza sınıfına giren hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C., G.C. ve C.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Altıntaş, Suikast, 3. Sayfa, Haberler

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