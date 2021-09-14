Altıntaş'ta yaralar sarılıyor

Altıntaş'ta meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başlatılan yoğun çalışmaların sürdüğü bildirildi.

31 Ağustos Salı günü merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kütahya Valiliği koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlar seferber oldu.

Depremden hemen sonra bölgeye 26 çadır kuran AFAD Kütahya, depremden etkilenen köylerde konteyner kurulum çalışmalarını tamamladı. Son aşamaya gelinen altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından 18 hane bu hafta içerisinde konteynere taşınacak.

"34 Konut, 5 ahır ve 2 iş yeri ağır hasarlı"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kesin hasar tespiti tamamlanan Beşkarış, Aydınlar, Genişler, Alibeyköy, Murathanlar ve Osmaniye köylerinde 34 konut, 5 ahır ve 2 iş yeri ağır hasarlı yapı tespit edildi. Depremden en çok etkilenen Beşkarış Köyü'nde 23'ü konut, 4'ü ahır, 2'si iş yeri 29 bina ağır hasar gördü. Aydınlar'da 5 konut, Genişler'de 3 konut, 2 ahır, Alibeyköy'de 2 konut, Murathanlar'da bir konut ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

"26 çadır, 18 konteyner kuruldu"

Depremin hemen ardından bölgeye hareket eden Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, evleri ağır hasar gören ve korkudan evine giremeyen vatandaşların konaklama ihtiyacının karşılanması için Beşkarış Köyü'nde 17, Aydınlar'da 4, Genişler'de 3, Murathanlar ve Selkisaray'da birer adet olmak üzere toplam 26 çadır kurdu. Çadırda kalan depremzede vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda konaklamaları için Beşkarış'a 13, Aydınlar'a 3, Alibeyköy ve Murathanlar köylerine birer adet olmak üzere toplam 18 adet konteyner kuruldu. Çadırlarda konaklayan depremzedeler bu hafta içerisinde kurulumu tamamlanan konteynerlere taşınmaya başlayacak.

Devletin tüm kurumlarının seferber olduğu bölgede, depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psiko-sosyal destek sunulurken İl Müftülüğü ekipleri de depremzedeleri ziyaret ederek manevi destek hizmeti veriyor.

"Hak sahipliği çalışmaları başladı"

AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet" olarak ilan edilen ve konut, ahır ve iş yeri yapımı için hak sahipliği çalışmalarının başlatıldığı köylerde, hukuki yasal süreçler yakından takip ediliyor. Depremin hemen ardından bölgeye gelen Türk Kızılay'ı da 78 depremzedeye 3 öğün yemek hizmeti sunuyor. - KÜTAHYA