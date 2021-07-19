Altıntaş'ta yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'ta yangın

Altıntaş'ta yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen yangında bir otomobil zarar görürken samanlık yandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen yangında bir otomobil zarar görürken samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozbay Mahallesi Sultan Sokak'ta Tefik Keskin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangına Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangında samanlıkta bulunan samanlar belediye kepçesi ile boşaltıldı. Yangın esnasında Tefik Keskin'e ait otomobil yanarak büyük zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'de eşlik etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta yangın
Altıntaş'ta yangın
Altıntaş'ta yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Karşı şeride geçip otomobili biçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntaş'ta yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 22:21:51. #1.15#

title