Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü

22.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:39

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Altıntaş ilçesi Genişler köyü Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Sandık (22) Genişler köyünden kiraladığı arazide ekim yaptı. Akşam karanlığında ekimi bitiren Sandık yolu karıştırıp dik araziden inerken yan yatan traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ve Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri traktör altında kalan Kamil Sandık'ı çıkardı. Yapılan sağlık muayenesinde Kamil Sandık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA