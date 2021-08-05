Altıntaş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş ilçesi Aibeyköy kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer E. idaresindeki 43 AD 744 plakalı otomobil, Emine İ. yönetimindeki 43 ABP 020 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ömer E. ve Emine İ. ile 43 AD 744 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali K. ve Mustafa K. yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı