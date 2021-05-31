Altıntaş'ta "Topraksız sera"
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Altıntaş'ta "Topraksız sera"

Altıntaş'ta 'Topraksız sera'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni üretime başlayan topraksız sera, Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından ziyaret edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yeni üretime başlayan topraksız sera, Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İl Genel Sekreteri Murat Koyak, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk katıldı.

Girişimci Bekir Güreli, yaptığı açıklamada, "Topraksız sera, özellikle verimsiz topraklarda yapılacak tarımı daha verimli hale getirmektedir. Bununla birlikte sadece verimsiz toprakları olan bölgelerde değil, diğer bölgelerde de alınan verimi artırıyor ve daha düşük maliyetle üretim yapmayı sağlıyor. Mahsul alma süresi kısaldığı için yıl içinde daha fazla ürün alınmakla birlikte, ilaç kullanımına gerek olmadığı için hem daha sağlıklı hem de daha ucuza üretim gerçekleşiyor. Topraklı diğer seralara oranla daha az alanda daha çok ürün yetiştirme imkanı sunduğu için çok geniş alanlara gerek duyulmadan da üretim yapılabiliyor. Bem Kendime ait evin bahçesinde üretim yapmaktayım. Şimdilik 15 metrekare alanda 200 kök marul yetiştiriyorum. Ayrıca mevcut serada tercihe bağlı olarak çilek, domates, kavun ve karpuz gibi ürünleride yetiştireceğim" dedi.

Kaymakam İrdelp, Altıntaş ilçesi için böylesi yeni bir konuda gerçekleştirdiği girişiminden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtip Bekir Güreli'yi tebrik etti. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta 'Topraksız sera'
Altıntaş'ta 'Topraksız sera'
Altıntaş'ta 'Topraksız sera'
Altıntaş'ta 'Topraksız sera'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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