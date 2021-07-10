Altıntaş'ta spor kursları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'ta spor kursları

Altıntaş'ta spor kursları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 6 branş da spor kursları açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 6 branş da spor kursları açıldığı bildirildi.

Altıntaş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaz spor okullarımız çerçevesinde futbol,basketbol, badminton ve 9 yaş üstü taekwondo kurslarımız başlamıştır. 6 branş 8 grupta başlattığımız yaz kurslarımızda spor yapmak isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Amacımız, başarılı olacakları dalda yetenekli gençlerimizi bulup, ilçemiz ve ilimiz için değerler yetiştirmek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta spor kursları
Altıntaş'ta spor kursları
Altıntaş'ta spor kursları
Altıntaş'ta spor kursları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Acun Ilıcalı Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Arda Turan Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntaş'ta spor kursları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 10:26:27. #1.16#

title