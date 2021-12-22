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Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında selden zarar gören çiftçilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında selden zarar gören çiftçilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak yüzde 25'i çiftçi katkılı "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında sel felaketinden dolayı zarar gören Akçaköy'lü üreticilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Buğday tohumu dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclis Üyeleri Zeki Öztürk, Oğuz Süngü, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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