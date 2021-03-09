Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi

09.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:43
Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, terör operasyonlarında şehit olan askerlerin ailelerini ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, terör operasyonlarında şehit olan askerlerin ailelerini ziyaret etti.

"Şehit Annelerine gül veren Kaymakam Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi
Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Serdar Ortaç Ayşegül Çınar
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:46:04. #1.14#
title