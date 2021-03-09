Altıntaş'ta şehit aileleri ziyaret edildi

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, terör operasyonlarında şehit olan askerlerin ailelerini ziyaret etti.

"Şehit Annelerine gül veren Kaymakam Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı