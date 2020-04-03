Altıntaş'ta şebeke hattı yenileme çalışmaları Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde eski olan içme suyu ana şebeke hatlarına yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde eski olan içme suyu ana şebeke hatlarına yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "İlçemiz Pınarbaşı mevkiinde bulunan içme suyu ana şebeke hatlarında meydana glen arızalar yüzünden sorunlar yaşıyorduk. Biz belediye olarak su aktarımında kullanılan elektrik panolarını ve deforme olmuş su ana vanalarını sağlıklı hale getimek için çalışma başlattık. Sorunu tamamen yenileyip sıkıntıyı kökten çözüp halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları bitirip kalıcı bir hizmet daha bırakmanın gururunu yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz zor bir süreçte belediye hizmetleri devam ediyor. Emeği geçen işçilerimize teşekkür ediyorum. Altıntaş halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA