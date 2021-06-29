Altıntaş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hazırladığı sahte içkiyi iş yerinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hazırladığı sahte içkiyi iş yerinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde sahte içki hazırlayıp iş yerinde sattığı belirlenen İ.M'yi takibe aldı.
Şüphelinin evindeki aramalarda 5 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 1400 bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin