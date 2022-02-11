Altıntaş'ta sabah namazı buluşması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıntaş'ta sabah namazı buluşması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Altıntaş'ta sabah namazı buluşması

Altıntaş İlçe Müftülüğünce Mevlana Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Müftülüğünce Mevlana Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazından önce İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun "Üç aylar ve üç ayların değerlendirilmesi" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi.

Sabah namazına katılım sağlayan cemaatine namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta sabah namazı buluşması

Altıntaş'ta sabah namazı buluşması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Altıntaş, mevlana, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title