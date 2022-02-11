Altıntaş'ta sabah namazı buluşması

Altıntaş İlçe Müftülüğünce Mevlana Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazından önce İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun "Üç aylar ve üç ayların değerlendirilmesi" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi.

Sabah namazına katılım sağlayan cemaatine namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA