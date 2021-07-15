Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle resim sergisi açıldı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle resim sergisi açıldı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Ulu Camiinde Mevlid ve hatim duası programı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Kurum Amirlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, ilk olarak Hürriyet caddesinde resim sergisi açıldı. Daha sonra ebediyete irtihal eden aziz şehitler yad edilerek, Ulu Camiinde Mevlid ve hatim duası yapıldı. ülkemizin birliği, refahı ve huzuru için dualar edildi. Şehit mezarları, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı