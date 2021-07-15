Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi

Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle resim sergisi açıldı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" münasebetiyle resim sergisi açıldı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Ulu Camiinde Mevlid ve hatim duası programı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Kurum Amirlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, ilk olarak Hürriyet caddesinde resim sergisi açıldı. Daha sonra ebediyete irtihal eden aziz şehitler yad edilerek, Ulu Camiinde Mevlid ve hatim duası yapıldı. ülkemizin birliği, refahı ve huzuru için dualar edildi. Şehit mezarları, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edildi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Petek Dinçöz Levent Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:30:59. #1.15#

title