Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program
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Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program düzenlendi.

14.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:47
Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program

'nın ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program düzenlendi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı , kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşların katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Hazreti Muhammed'in örnek aile hayatı üzerine anlatım yapıldı.


Düzenlenen program sonunda Altıntaş 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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