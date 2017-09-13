Altıntaş'ta Patates Hasadına Başlandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde patates hasadının başladığı bildirildi.



Tahıl ürünlerindeki verimin yanı sıra patates üretiminin de yaygınlaştığı ilçede bu yıl 2 bin 500 ton verim beklendiği belirtildi.



Çiftçilerle birlikte patates hasadına katılan Altıntaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Fatih Yıldız, çiftçiler için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.





Patatesin, yöre için alternatif bir gelir kaynağı olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:



"Her yıl üretim alanı yavaş yavaş artan ve çiftçilere alternatif gelir kaynağı olma yolundaki ümit saçan patateste bu yıl ortalama 3 bin 500 kilogram verim beklenmekte. Yaklaşık 600 dekar alandan toplam 2 bin 500 ton ürün elde edilebileceği öngörülmektedir. İlçemizde uygun iklim ve patates için temiz toprak yapısı ile kaliteli patates ürünü elde edilebilmektedir. Hasadının yeni başlamasından dolayı fiyatı oluşmamış patateste toptan 60 veya 70 kuruş, perakende ise 1 ile 1.25 lira olacağı öngörülmektedir."