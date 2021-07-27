Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları

Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "Ormanları hastalık ve zararlarından korumak, yangınları söndürmek, ormanların yetiştirmek ve bakımını yapmak, orman içinde yaşayan köylerin yol ihtiyacını karşılamak amacıyla orman yol ağını her geçen gün genişletiliyor. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Saraycık ve Işıklar köyümüz arası yeni yol çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Sayan Seren Serengil
Spor Ali Koç Muslera Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:00:17. #1.14#

title