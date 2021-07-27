Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "Ormanları hastalık ve zararlarından korumak, yangınları söndürmek, ormanların yetiştirmek ve bakımını yapmak, orman içinde yaşayan köylerin yol ihtiyacını karşılamak amacıyla orman yol ağını her geçen gün genişletiliyor. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Saraycık ve Işıklar köyümüz arası yeni yol çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı