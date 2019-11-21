Altıntaş'ta öğretmenlerin ara tatil etkinlikleri
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Altıntaş'ta öğretmenlerin ara tatil etkinlikleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ara tatilde olan öğretmenler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulundular.

21.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:54
Altıntaş'ta öğretmenlerin ara tatil etkinlikleri

'nın ilçesinde ara tatilde olan öğretmenler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulundular.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizden kimileri okullarını güzelleştirmek için çalışırken, kimi öğretmenlerimiz satranç, masa tenisi ve gibi turnuvalara katıldılar. Öğretmenlerimizden bazıları da bisiklet gezisi, çevre temizliği, paintball, müzik dinletisi gibi etkinliklerle stres atarak eğlendiler. Kültür ve Sanat Merkezlerine, parklara geziler düzenlendi. Milli Eğitim Bakanımızın konuşmasını dinlemek ve kitap okumak da ihmal edilmedi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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