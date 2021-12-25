Altıntaş'ta modern Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi - Haberler
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Altıntaş'ta modern Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

Altıntaş'ta modern Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye tarafından yaptırılan modern Kapalı Pazar Yerinin hizmete girdiği bildirildi.

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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye tarafından yaptırılan modern Kapalı Pazar Yerinin hizmete girdiği bildirildi.

Halka vermiş oldukları bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Arif Teke," Belediyemiz tarafından ilçemize uzun yıllar hizmet verecek olan modern bir Kapalı Pazar Yeri yapılarak pazarcı esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Pazar yerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Meclis Üyelerimize, Belediye çalışanlarımıza, yüklenici firmaya ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta modern Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

Altıntaş'ta modern Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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