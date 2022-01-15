Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret - Haberler
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Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret

Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri belediyelerin işleyişini ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek amacıyla ilçe belediyesini ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri belediyelerin işleyişini ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek amacıyla ilçe belediyesini ziyaret etti.

Öğretmenleri ile belediye birimlerini gezen, ayrıca itfaiyeyi ziyaret eden öğrenciler belediyenin işleyişiyle ilgili bilgiler edindi.

Ziyaretlerinden dolayı öğretmen ve minik öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Arif Teke, öğrencilere Boyama Kitabı hediye etti. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret

Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret

Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri belediyelerin işleyişini ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek amacıyla ilçe belediyesini ziyaret etti.

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