Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor

11.10.2019 12:33

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tehlike arzeden metruk binaları yıkımına başlandığı bildirildi.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan metruk ve tehlike arzeden binalar yıkılarak bir taraftan görüntü kirliliği ortadan kalkarken diğer taraftan vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin herhangi bir kazaya maruz kalmaları önlenmiş oluyor. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA