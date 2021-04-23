Altıntaş'ta köylerde mera gübreleme çalışmaları
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Altıntaş'ta köylerde mera gübreleme çalışmaları

Altıntaş'ta köylerde mera gübreleme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylerin mera alanlarında gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylerin mera alanlarında gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş ilçesinde kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak ve ot kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" gübreleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Altıntaş İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında yapılan ıslah projeleri ile ilçemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin arttırılarak daha az maliyetle çiftçimizin daha fazla kazanmasının hedefliyoruz. Altıntaş köylerimize yakın meralarımızın iyileştirilmesi ve bakımı çalışmaları kapsamında gübreleme çalışması yaptık. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, lütfen meralarımızı hep birlikte koruyalım" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta köylerde mera gübreleme çalışmaları
Altıntaş'ta köylerde mera gübreleme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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