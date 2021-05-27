Altıntaş'ta köy yolları yapım çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde devam eden köy yolu yapım çalışmalarını Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde devam eden köy yolu yapım çalışmalarını Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Bugün Altıntaş Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Tasan ile birlikte ilçemizin Erenköy, Yalnızsaray ve Kuyucak köylerinde devam etmekte olan yol yapım çalışmalarını ziyaret yerinde ettik. Çalışmalar sonucunda Erenköy yoluna 3, 6 kilometre beton yol yapımı ve Gökçeler, Eymir, Yalnızsaray, Çayırbaşı, ve Kuyucak köylerinin yapılacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesine ulaşımını sağlayacak yolun alt yapı güçlendirmesi ve yol genişletme işlemleri gerçekleştirilecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı