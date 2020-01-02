Altıntaş'ta kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

02.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:16

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de caminin yanındaki çeşmeye koyunlarını sulamak için giden Selami Dönmez (40) ile Ş.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.G'nin, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Dönmez'i yaralayıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dönmez, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA