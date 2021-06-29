Altıntaş'ta iş garantili "Plastik teknoloji bölümü"
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Altıntaş'ta iş garantili "Plastik teknoloji bölümü"

Altıntaş'ta iş garantili 'Plastik teknoloji bölümü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde garanti iş imkanı sunacak Plastik Teknolojileri bölümü açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde garanti iş imkanı sunacak Plastik Teknolojileri bölümü açıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde plastik imal eden firmaların varlığından hareketle, ilerleyen yıllarda Altıntaş ve Kütahya öncelikli olmak üzere, bölgede bulunan organize sanayi bölgelerinin ve serbest piyasanın plastik teknolojisi alanında ihtiyaç duyacağı nitelikli ara elemanları yetiştirmek amacıyla, Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Plastik Teknolojileri bölümü açılmıştır. Türkiye'de en çok teknisyen aranan 3. sektör olan bu bölümün, okulumuz bünyesinde açılması ile ilçemize, ilimize ve bölgemize ciddi katkılar sağlaması beklenmektedir. Süreç içerisinde kurumumuz Zafer OSB'nin bünyesinde ve Zafer OSB'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak tematik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüşerek bölgenin istihdamına katkı sağlaması beklenmektedir. Zafer OSB'de garanti iş imkanı sunacak bu alanın tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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