Altıntaş'ta hedef 200 bin ton pancar üretimi
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Altıntaş'ta hedef 200 bin ton pancar üretimi

17.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17
Altıntaş'ta hedef 200 bin ton pancar üretimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde pancar üretimi dolayısıyla ilçeye bir yılda toplamda 65 Milyon TL para girdisi sağlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde pancar üretimi dolayısıyla ilçeye bir yılda toplamda 65 Milyon TL para girdisi sağlandığı bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, "Altıntaş çiftçimizin en büyük gelir kaynaklarından biri şeker pancarıdır. 2020 yılında ilçemiz Altıntaş merkez ve 18 köyünde 600 çiftçimiz 29 bin dekar alanda pancar ekimi yapmıştır. Fabrikaya 170 bin ton pancar taahhüt edilmiştir. Üreticilerimiz tarafından bu taahhüdün miktarından fazla pancar üretilmiştir. Geçtiğimiz 12 Mart 2021 cuma günü, fabrika tarafından pancar çiftçisine yaklaşık 45 milyon pancar parası ödeme yapılmıştır. Ekim, çapalama ve Söküm gibi avanslar dahil ilçemiz çiftçisi 2020 yılında toplam 65 Milyon TL şeker pancarından gelir elde etmiştir. Önümüzdeki yıllarda Beşkarış barajının 3. etap çalışmaları sonrası sulamaya başlandığında, üretim rakamının 200 bin tona çıkması bekleniyor. 2021 yılında çiftçimize bol ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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