Altıntaş'ta giyim kursu aile ekonomisine katkı sağlıyor

27.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:01

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tafından açılan giyim kursunu Kaymakam Musatafa Sait Arcaklıoğlu ziyaret etti.



İlçe ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak kurslara önem verdiklerini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Giyim kursumuzdaki kursiyerlerimiz oldukça istekli ve başarılı. Kendileri ile yaptığımız görüşmede, verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ve burada öğrendikleriyle kendi evlerinde üreterek, aile ve dolayısıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirttiler. Bu çalışmalarda emeği olan Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA