Altıntaş'ta fiyat denetimi ve tüberküloz test çalışmaları
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Altıntaş'ta fiyat denetimi ve tüberküloz test çalışmaları

22.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:00
Altıntaş'ta fiyat denetimi ve tüberküloz test çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım ürünleri fiyat izlemesi ve tüberküloz test çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım ürünleri fiyat izlemesi ve tüberküloz test çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personelimizce tarım ürünleri fiyat izleme sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçemizde fiyat takibi yapıldı. Bu kapsamda market ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca Hayvan Sağlığı Personellerimiz tarafından ilçemizde ari işletme kan alımı ve tüberküloz testleri yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta fiyat denetimi ve tüberküloz test çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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