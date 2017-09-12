Altıntaş'ta 'Çatak' Programı Uygulaması

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Korunması 'ÇATAK' programı uygulaması için müracaatlarının 9 Eylül 2017 tarihinde sona ereceği açıklandı.



Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, İlçemize bağlı 13 Köyümüzde 'ÇATAK' projesi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, 2017 yılı içerisinde 01.08.2017 - 11.09.2017 tarihleri arası 17 çiftçimiz toplam 320 dekarlık araziye müracaat etmiştir dedi.



Yıldız,"2014 yılında uygulamaya konan proje kapsamında şimdiye kadar toplam 112 çiftçimiz, 3243 dekar alana müracaat etmiştir. 2017 yılı hariç şimdiye kadar ödenen toplam 'ÇATAK' desteklemesi 178 bin 550 TL'dir. Altıntaş ilçemize bağlı köylerimizin genelinde tarım arazileri taşlıdır. Bu sebepten dolayı çiftçilerimiz tarım arazilerinin taşını toplayıp ahır gübresi uygulamaktadırlar. 3 yıl boyunca bu işlemleri yapan çiftçilerimize dekar başına 60 TL destek ödenmektedir. Projeden daha önce yararlanan çiftçilerimiz; taşını toplayıp ahır gübresi uyguladıkları arazilerden daha fazla verim elde ettiklerini ifade etmişlerdir. 2017 yılı 'ÇATAK' müracaatları 29 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir" ifadelerini kullandı. (YD - EFE) - KÜTAHYA