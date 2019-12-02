Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:10

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Fırın işleten K.Ç. (45), kızı N.Ç. ve yanında çalışan B.B. (53) ile ormana kışlık odun toplama gitti. Aralarında çıkan tartışma sırasında K.Ç. tarafından ateş edildiği öne sürülen B.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince ağır yaralı bulunan B.B, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı K.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA