Altıntaş'ta 4 köye su deposu
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Altıntaş'ta 4 köye su deposu

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.

20.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:36
Altıntaş'ta 4 köye su deposu

Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.


Su sorunu bulunan köylerde bu sorunun giderilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için hizmete sunulan su depolarını incelediklerini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Devletimizin tüm imkanlarıyla köylümüzün su ihtiyacı gibi ana sorunlarını çözerek, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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