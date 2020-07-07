Altıntaş'ta 3 köyde su deposu onarımı Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 3 köyde devam eden su deposu onarımı ve Gökçler köyündeki parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 3 köyde devam eden su deposu onarımı ve Gökçler köyündeki parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğolu, yaptığı açıklamada, " "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı "KÖYDES" programı 23 bin 540 metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında bulunan Gökçeler köyü parke taşı döşeme işini yerinde inceledik. Köylümüz yapılan hizmetten memnuniyetini bizlere bildirdi. Yağmur sonrası oluşan çamur ve kötü görüntü bu çalışma ile tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca ilçemize bağlı köylerde içme suyu depo onarımları işi ihalesi kapsamında bulunan Eymir, Yalnızsaray ve Aydınlar köylerindeki depo onarımlarını kontrol ettik. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA