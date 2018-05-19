Altıntaş'ta 294 Kişi Ev Sahibi Oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 294 konutun sahibi kurayla belirlendi.

Düzenlenen törene Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) satış pazarlama uzmanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı konut sayısının önceki yapılanlarla birlikte bin 140'a ulaştığını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "Bugün İlçemizdeki Belediyemiz ve TOKİ ortaklığı ile yapılan 820 konuttan kurası çekilmeyen 294 konutun kuralarını çektik. Ay sonunda daha önce kurası çekilen 520 konutun anahtar teslimi yapılacaktır. Kura çekimine katılan başta Kaymakamımıza, TOKİ yetkililerine ve tüm halkımıza teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ilçemizde Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ortaklığı ile yapılan 294 konutun kuralarını çektik. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere,Toki yetkililerine ve emeği geçen herkese İlçemiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA