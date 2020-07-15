Altıntaş'ta 251 şehit için 251 fidan dikildi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 251 şehit için 251 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 251 şehit için 251 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, AK Parti İlçe Başkanımız, Hakan Uşak ve ilçe protokolü ile birlikte fidan dikimi programına katılım sağladık. 251 şehidimiz için ilçemiz mesire alanı yanında bulunan araziye 251 fidan dikimi gerçekleştirdik. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Gazilerimize şiflar dilerim. Etkinliğe katkı sağlayan Orman İşletme Müdürümüze ve Orman teşkilatına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA