Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
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Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçemiz giriş kapısından başlayarak ilçe merkezinde biten bisiklet turunda vatandaşlarımızla birlikte, Türk bayraklarıyla donatılan bisikletlerle pedal çevirdik. Yapılan bisiklet turu sonrasında vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafları çekildik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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