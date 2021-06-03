Altıntaş polisinden başarılı operasyon
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Altıntaş polisinden başarılı operasyon

Altıntaş polisinden başarılı operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, çeşitli marka silah ve tabanca ele geçirilirken araması olan 3 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, çeşitli marka silah ve tabanca ele geçirilirken araması olan 3 kişi yakalandı.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "1 adet av silahı, 1 adet dürbünlü otomatik tüfek ve yivsiz av tüfeklerinde kullanılan 28 adet fişek, bir adet Astra marka tabanca, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancalara ait 29 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet tırtıklı bıçak, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan camdan 'Payp' diye tabir edilen cam cisim ele geçirilmiştir. Ayrıca son 10 günlük süreç içerisinde şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, yapılan risk analizi sonucunda planlı bir şekilde yapılan yol uygulaması ve sokak çalışmalarında aranması olan 3 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla ile ilgili olarak gerekli adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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