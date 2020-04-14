Altıntaş pazarına esnaf girişi yasaklandı Kütahya'nın Altıntaş ilçe pazarına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği ilçeye dışarıdan esnaf girişinin yasaklnadığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçe pazarına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği ilçeye dışarıdan esnaf girişinin yasaklnadığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği ilçe sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde olacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne para cezası kesilecektir. İlçede belirlenen kurallar çerçevesinde tezgah açacak satıcıların yerel esnaflardan oluşacağı, dışarıdan satıcı giremeyeceği kararı alınmıştır. Alınan bu kararlar Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında istinasız uygulanacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA