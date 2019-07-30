Altıntaş Ovası'nda 500 yabancı tarım işçisi çalışıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaz dönemi boyunca çalışmak üzere farklı şehirlerden yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini Belediye Başkanı Arif Teke ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaygın olan pancar üretiminde çapalama işi için doğu ve güneydoğu illerinden yaklaşık 500 işçi ilçemiz çıkışında kurdukları çadır kentte yaşamaktalar. Tarım arazilerimizde yevmiye ile çalışan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çadır kente gidip gerekli incelemelerde bulunuyoruz. Elektrik ihtiyaçlarını jeneratör ile çözmeye çalışıyoruz. Su kaynağına yakın kurdurduğumuz çadır kentinde doğu ve güneydoğu illerinden gelen vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini belli aralıklarla Altıntaş Devlet Hastanesi işbirliği ile sağlıyoruz.Vatandaşlarımızın ekmek parası kazanırken mağdur olmamaları için yapmamız gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Arif Teke, "Güney Doğu ağırlıklı olarak ükemizin dört bir yanından gelerek ilçemizde, tarım hasadına yardım ederek zor şartlarda hayatlarını idame ettiren, tarım işçisi vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Çok memnun kaldılar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA