Altıntaş nerede? Altıntaş nereye bağlı?
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Altıntaş nerede? Altıntaş nereye bağlı?

Altıntaş nerede? Altıntaş nereye bağlı?
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Son dönemde sık sık gündeme gelen Altıntaş sosyal medyada konuşuluyor. Haberlerde dikkatleri çeken Altıntaş hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Altıntaş nereye bağlı? Altıntaş nerede?

Haberlerde dikkatleri çeken hakkında araştırmalar yapılan Altıntaş ilçesi merak ediliyor.Altıntaş hakkında Altıntaş nerede ve Altıntaş nereye bağlı gibi konuları araştırıyor. Peki, Altıntaş nerede?

ALTINTAŞ NEREDE?

Altıntaş, Türkiye'nin Kütahya ilinin bir ilçesidir. Kütahya il merkezine 50 km, Uşak'a 90 km, Afyonkarahisar'a 65 km uzaklıktadır. İlçe Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Uşak-İzmir arasında kavşak konumundadır. Eski adı Kurt Köy olarak bilinmektedir. 2020 yılı nüfusu 15.583'tür.

İlçenin başlıca geçim kaynağı tarımdır. Buğday, arpa, şeker pancarı, fasulye ve nohut yetiştirilen belli başlı ürünlerdir. Meyvecilik çok fazla gelişmemiştir. Zengin mermer yatakları olmakla birlikte, işlemek için tesisler yeterli değildir. İlçede 1 anaokulu, 5 ilkokul, 6 ortaokul, 3 lise, 10 birleştirilmiş sınıf okulu, 1 halk eğitim merkezi bulunmaktadır. Mesleki eğitim veren Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı içerisinde önemli bir yere sahip olan ilçenin sınırları içerisinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yapılmıştır. Zafertepe Çalköy'de Mustafa Kemal Paşa "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" tarihi emrini vermiştir.

Zafer Havalimanı burada bulunmaktadır. Ayrıca Beşkarış Barajı tamamlandığında ve Akçaköy Barajı yapıldığında tarımsal sulama alanında da önemli mesafeler katetmek mümkün olabilecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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