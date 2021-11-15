Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Altıntaş MYO Geleceğe Nefes Dedi DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu İyilik Burada Topluluğu ve Altıntaş Genç Liderler Topluluğu öğrencileri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Altıntaş MYO bahçesinde 500 lavanta, Genişler Köyü ağaçlandırma bölgesinde ise 100 çam fidanı dikti.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yerleşkemize ve ilçemize bağlı Genişler Köyü ağaçlandırma bölgesinde, fidanları toprakla buluşturdu.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bir haftaya yayılan fidan dikme etkinliğine meslek yüksekokulu öğrencilerimizin yanı sıra akademik ve idari personelimiz de katıldı. Ağaçlandırma çalışmalarında, önceden belirlenen yerlere 1. 000 lavanta, 100 selvi, 100 dağ muşmulası ve 100 katalpa fidanı dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla açıklama yapan Altıntaş Meslek Yüksekokulu Sekreteri Süleyman Sinan, "Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ağaçlandırma faaliyetlerine katılımı bir gelenek haline geldi. Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerek okulumuzun bahçesinde gerek de ilçemizde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak öğrencilerimiz arasında bu kültürün yerleşeceğine inanıyoruz" dedi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 15 Kasım 2021, Pazartesi/ 41 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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