Altıntaş mermeri marka olma yolunda
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Altıntaş mermeri marka olma yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Altıntaş mermeri marka olma yolunda

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde özel bir mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, mermer üretiminin ilçe ekonomisi için büyük katkı sağladığını söyledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde özel bir mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, mermer üretiminin ilçe ekonomisi için büyük katkı sağladığını söyledi.

Altıntaş ilçesinde özel girişimciler vasıtası ile 17 ülkeye mermer ihraç edildiğini belirten Kaymakam İrdelp, "Her türlü üretim. tarım ve sanayi alt yapısı ilçemizde gelişmeye devam ediyor. Bunun yanında Altıntaş ilçemizde ciddi bir mermer potansiyeli var. Bu gün yolumuz Altıntaş ilçemizde muazzam iş yapan ve tabiri caizse ekmeğini taştan çıkaran özel bir mermer fabrikasına düştü. 100 e yakın kişi istihdam eden bu mermer ocağımızın yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz. İlçemize bağlı dağlardan çıkan mermer taşı ülkemizin iç pazarı harici 17 ülkeye ihraç ediliyor. İlçe ekonomimizde güzel gelişmeler oluyor. İnşallah yatırımların devamı gelecek. Ekonomimize katkılarından dolayı mermer şirketine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş mermeri marka olma yolunda
Altıntaş mermeri marka olma yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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