Altıntaş Kaymakamı İrdelp, pazar yerlerini denetledi

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ilçede yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak 2 noktada açılan halk pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk katıldı. Kaymakam İrdelp, beraberindeki heyetle, yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan açık pazar yerinde tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. İlçemizde kurulan pazaryerlerini denetledik. Alışveriş yapmak için pazar yerlerine gelen vatandaşların yoğunluk oluşturulmaması için pazar girişinde görevliler tarafından kontrollü olarak HES kodu ile girişlerine izin verildi. Esnafımıza ve müşteri olarak bulunan vatandaşlarımıza, her birinin kendi özdenetimini yapmalarını ve kurallara uyma noktasında istisnasız hassasiyet beklediğimizi ilettik. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. - KÜTAHYA

