Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında düzenlenen yemekli toplantıda, Altıntaş'ın sorunları konuşuldu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bu gün, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, 1. Meslek Komitesi Başkanı Sefa Dülger ve Meclis üyesi İbrahim Yavuz'un davetleri ile Altıntaşımızın saygın iş adamlarınında katılımı ile Kutso Başkanı, İsmet Özotraç'ın başkanlığında yemekli toplantıya katıldık. Altıntaş Zafer OSB, Zafer Hava Limanı, Beşkarış Barajı ve ilgili konular ile Altıntaşımızın sorunları konuşuldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı İsmet Özotraç başkanlığında, Başkan Yardımcıları Hasan Öncel, Ahmet Yaşaroğlu ve Genel Sekreter'in katılımlarıyla bölgeyle ilgili yemekli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldığını belirten Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, 1. Meslek Komitesi Başkanı Sefa Dülger, "Toplantıda Zafer Organize sanayi ilgili gelişmeler anlatılmış, Zafer Hava Limanı'ndan, farklı illere uçak seferleri yapılması konusunda odamızın çalışmaları anlatılmıştır. Ayrıca Beşkarış sulama barajıyla çalışmalar hakkında üyelerimize bilgi verilmiştir. Oldukça verimli bir toplantı yapılmıştır. Altıntaş'ın kalkınması için odamız özveri ile çalışmaktadır. Odamıza teşekkür ederiz" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA