Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yaylaköy arasında asfalt çalışmaları Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Osmaniye-Yaylaköy arasındaki 7 kilometrelik yolun asfalt çalışmalarına İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Osmaniye-Yaylaköy arasındaki 7 kilometrelik yolun asfalt çalışmalarına İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından başlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaresi Asfalt ekipleri kısa bir süre önce başlatıkları 1. kat sathi kaplama çalışmalarını Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yaylaköy arasında 7 kilometrelik alanda sürdürüyorlar. Kütahya genelinde sathi kaplama yol çalışmalarının 30 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında 76 kilometrelik sathi kaplama yolun yapılıp hizmete sunulması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA