Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğünce Gecek köyünde sabah namazı programı düzenlendi,Gençlerinde katılım sağladığı buluşmada İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun, "İslamda Aile ve Aile Fertlerinin Birbirine Karşı Sorumlulukları" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğünce Gecek köyünde sabah namazı programı düzenlendi,

Gençlerinde katılım sağladığı buluşmada İlçe Müftüsü Muammer Borlu'nun, "İslamda Aile ve Aile Fertlerinin Birbirine Karşı Sorumlulukları" konulu sohbetinin ardından sabah namazı eda edildi. Zikir ve tesbihatların yapıldığı buluşma yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılım sağlayan cemaate kahvaltı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

Altıntaş Gecek köyünde sabah namazı programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Altıntaş, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title