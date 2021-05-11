Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup, tam kapanma döneminde onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokaklarda aç kalan hayvanlarımıza düzenli olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte yiyecek veriyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın tedavileri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizin kısa sürede bu salgından kurtulması en büyük dileğimizdir" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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