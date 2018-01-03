Altıntaş AK Parti'de İstişare Toplantısı

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 6.Olağan İl Kongresi öncesi İstişare Toplantısı düzenlendi.



Altıntaş AK Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Remzi Günay, İl Yönetim Kurulu üyesi Zeki Köylü, Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve partililer katıldı.



AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 6. Olağan İl Kongremiz öncesi istişare toplantımızı yaptık. Kongremize ilçe merkezimizden ve köylerimizden katılmak isteyen vatandaşlarımız için yapılacak olanları konuştuk. Yapılacak olan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA