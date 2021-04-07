Altıntaş'a kapalı pazar yeri
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Altıntaş'a kapalı pazar yeri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Altıntaş'a kapalı pazar yeri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kapalı pazar yeri yapım ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kapalı pazar yeri yapım ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Modern bir canlı hayvan pazarından sonra, bu gün itibari ile ilçemize modern bir kapalı pazar yeri yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firmaya şimdiden başarılar diliyoruz. Pazar yerimiz bir an önce bitirilerek pazarcı esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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