Altınsoy: "Şanlı Tarihimize Yeni Bir Sayfa Daha Ekleyeceğiz"

10.10.2019 17:08

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Biz sabrettik, mücadele ettik, sonunda kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çaremiz kalmadı. İnşallah 'Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz" dedi.



PKK'nın desteklenip büyütülerek Türkiye'nin üstüne salındığına dikkat çeken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



İl Başkanı Altınsoy, "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Tek amacımız Suriye'yi işgale çalışan ve Türkiye'nin huzur ve güvenliğine karşı tehlike oluşturan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyle. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırlar ise kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi göndeririz. Bizim sınır ötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz ve fırsat veremeyiz" diye konuştu.



Türkiye'nin sonuna kadar sabrettiğini kaydeden Altınsoy, "Sonunda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden çarenin kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan kendileri olduğunu çok iyi biliyoruz. Sırtını Pkk, Ypg'ye dayayanların, ordumuzu işgal gücü olarak göstermeleri asla kabul edilemez. Bu edepsizliktir. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Allah'ın izni ile oraları da başlarına yıkacağız. İnşallah 'Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İHA